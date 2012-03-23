Партия регионов исключила депутата за разжигание межнациональной розни

Депутат Днепропетровского областного совета Виктория Шилова исключена из Партии регионов за использование административного ресурса в личных целях, разжигание межнациональной розни и нарушение партийной этики. Соответствующее решение принял исполком Днепропетровской областной организации ПР.

Об этом сегодня заявила депутат Днепропетровского областного совета от Партии регионов Наталья Гончаренко, сообщает lb.ua со ссылкой на «Мост-Днепр».

«Сегодня состоялось заседание исполкома Днепропетровской областной организации Партии регионов, посвященное анализу результатов расследования Контрольной комиссии деятельности депутата областного совета Виктории Шиловой. Результаты внутреннего расследования подтвердили факты, продемонстрированные в средствах массовой информации, об использовании Викторией Шиловой административного давления в личных целях и о разжигании ею межнациональной розни, – сказала Наталья Гончаренко. – Решением исполкома областной партийной организации Виктория Шилова исключена из рядов Партии регионов. Партия регионов всегда выступала и будет выступать в защиту толерантности в межнациональном общении. Днепропетровская область всегда отличалась стабильной межнациональной и межконфессиональной обстановкой».

Наталья Гончаренко также отметила, что в обсуждении результатов расследования Контрольной комиссии приняли участие руководитель Контрольной Комиссии ДОО ПР Сергей Николаев, руководитель Новомосковской городской организации ПР, народный депутат Украины Николай Солошенко и руководитель Новомосковской районной организации ПР Олег Миронов.

Выступая в днепропетровских СМИ, Виктория Шилова неоднократно позволяла себе ксенофобские заявления. Так, она назвала межрасовые браки извращением и «преступлением перед славянскими богами», призывала блюсти «расовую чистоту украинской нации» и грозила евреям «новым Бунхельвадом».

Во время конфликта в Марганце, когда был убит молодой милиционер, убит действительно представителем армянского меньшинства, но на почве бытового конфликта, Шилова публично призывала изгнать армянскую диаспору.