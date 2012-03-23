В Молдове прошла инаугурация нового президента

23 марта 2012, 17:33

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Новоизбранный президент Молдовы Николай Тимофти 23 марта принес присягу главы государства в ходе своей инаугурации.

Напомним, 63-летний председатель Высшего Совета магистратуры страны был избран четвертым президентом Молдовы 16 марта. Конституционный суд Молдовы подтвердил законность избрания Тимофти.

Тимофти поклялся «отдать все свои силы Республике Молдова, уважать конституцию и законы, защищать демократию, права человека, а также суверенитет и целостность Молдовы», сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии инаугурации Тимофти была вручена цепь – знак президентской власти, и он торжественно поцеловал край вынесенного на сцену государственного флага.

«Для того, чтобы стать членом большой европейской семьи, наша страна и наш народ должны быть к этому готовы. Наше стремление в ЕС амбициозно, но мы должны приложить к этому немало усилий», – сказал Тимофти в выступлении перед собравшимися.

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Как ранее писал Главред, Молдова жила без президента более двух лет. Все прежние усилия правящей коалиции избрать главу государства заканчивались неудачей из-за разногласий между парламентскими фракциями и нехватки голосов в поддержку соответствующих кандидатов, которым не удавалось набрать необходимый минимум в 61 голос из 101.

Выйти из политического тупика позволили три голоса социалистов, поддержавших выдвинутую правящим альянсом За европейскую интеграцию кандидатуру Тимофти. Кроме того, за Тимофти проголосовал независимый депутат Михай Годя.

Коммунисты, имеющие в парламенте 39 голосов, бойкотировали заседание, заявляя о том, что парламент нелегитимен, так как нарушил все конституционные сроки для избрания президента страны. Коммунисты, находившиеся у власти до 2009 года, выступают за роспуск законодательного собрания и проведение досрочных парламентских выборов.

Справка: Молдова – парламентская республика и единственная страна СНГ, где президента выбирают депутаты законодательного органа. По молдавской конституции, президент должен быть избран большинством в 3/5 от общего числа депутатов парламента.

фото: arena.md

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