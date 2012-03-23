Двухлетняя девочка обеспечила семью деньгами на 20 лет вперед (ФОТО)

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Иммигрантка из Пакистана Афсхин Ахсан зашла нью-йоркский магазин, на пилавке которого были разложены лотерейные билеты. Ее двухлетняя дочка сразу потянулась к одному из них и женщина, увидев в этом добрый знак, купила билет.

Как оказалось, не зря. В результате семья выиграла 1 миллион долларов, сообщает Сегодня.NEWS со ссылкой на NY Daily News.

По условиям лотереи, Ахсан и ее бойфренд, 40-летний работник продуктового магазина Сайед Хуссаин, будут получать по 31 152 доллара в год вплоть до 2031 года.

Как ранее писал Главред, недавно в очередном розыгрыше EuroMillions группа водителей автобусов из Великобритании стали обладателями грандиозной суммы – 38 млн фунтов (45,6 млн евро). Каждому досталось по 3 млн фунтов.

Водители из небольшого городка Корби, графство Нортгемптоншир, уже на протяжении трех лет участвовали в лотерее, создав даже специальный синдикат. Они уже почти потеряли всякую надежду и сдались, когда неожиданно им улыбнулась удача.

Узнав о выигрыше, сотрудники автобусного парка ушли с работы в середине смены. Один из них, во время оглашения результатов находившийся в рейсе, даже бросил автобус прямо посреди маршрута. На следующий день все 12 счастливчиков оказались выходить на работу. Многие заявляют, что вообще никогда туда не вернутся, и строят планы на свое безбедное будущее.

Фото: NY Daily News

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