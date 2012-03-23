КГБ Южной Осетии пригрозил арестами наблюдателям Евросоюза

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Наблюдатели Евросоюза в Грузии, которые нарушили границу с Южной Осетией будут арестовываться.
Об этом заявили в Комитете госбезопасности Южной Осетии, передает ВВС.
В КГБ отметили, что наблюдатели Евросоюза приходят к границе Грузии и Южной Осетии и пытаются заговорить с южноосетинскими пограничниками.
Все это, согласно заявлению КГБ, идет вразрез с договоренностями Южной Осетии и Евросоюза, и рассматривается как «провокационные и направленные на обострение обстановки» действия.
В КГБ подчеркнули, что за 2012 год было зафиксировано четыре случая, когда европейцы пытались вступить в контакт с пограничниками ФСБ России, охраняющими границу Южной Осетии.
В Комитете напомнили, что по плану Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года, развертывание и деятельность европейских наблюдателей «может осуществляться исключительно на территории Грузии, в зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии».
КГБ Южной Осетии заявляет, что «в случаях преднамеренного нарушения государственной границы» представители европейской миссии наблюдателей «будут задерживаться и нести ответственность по законам Республики Южная Осетия, как нарушители».
фото: obozrevatel.com
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