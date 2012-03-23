В Ужгороде похоронили байкера, сбитого насмерть дочерью регионала (ФОТО)

В Ужгороде попрощались из 34-летним байкером Сергеей Камольцевым, который на днях погиб в трагическом ДТП с участием Инны Ковач - дочери руководителя «Закарпатьеоблэнерго» и депутата Закарпатского облсовета от Партии регионов Василия Ковача.
Отдать последний долг Камольцеву пришли очень много людей. На Кальварию съехалась и друзья погибшего байкера, сообщает Mukachevo.net.
За автобусом, в котром в последний путь отправился погибший байкер, выстроилась громадная колонна мотоциклистов.
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Местные байкеры настроены серьезно бороться за справедливость. А в случае попытки «замять» уголовное дело, байкеры по всей территории страны будут перекрывать дороги.
Ранее «Главред» сообщал, что восемь лет назад отец виновницы аварии Василий Ковач - совершил ДТП, в котором погибли два человека, и остался безнаказанным.
Также напомним, что ДТП произошло под Ужгородом 19 марта. Комольцев ехал домой на мотоцикле «Кавасаки Нинзя». На перекрестке недалеко от кольцевой дороги он столкнулся с джипом «Фольксваген Туарег», который выскочил прямо перед ним. Из-за удара Сергей слетел с мотоцикла, а его байк пронесся еще несколько десятков метров. За рулем джипа была Инна Ковач.
фото: mukachevo.net
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