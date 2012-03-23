Азаров представил Порошенко сотрудникам Министерства экономики

Премьер-министр Николай Азаров представил Петра Порошенко коллективу Министерства экономического развития и торговли.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
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Азаров подчеркнул, что возлагает на Минэкономики «ответственность за развитие экономики».
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«Министерство экономики несет ответственность за развитие экономики, за модернизацию экономики, за снижение энергопотребления и энергосбережения, за ценовую стабильность и много других задач», - подчеркнул премьер.
Также Азаров отметил высокие профессиональные качества вновь назначенного министра и надежды на успешную работу на новой должности.
«Нам нужно обеспечить проведение экономических реформ и не только», - сказал премьер-министр.
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Азаров также выразил благодарность коллективу министерства и предыдущим министрам за ежедневный труд по обеспечению жизнедеятельности страны.
В свою очередь, Порошенко заверил премьер-министра, что министерство выполнит поставленные задачи.
«Надеюсь, что мы сможем продемонстрировать хорошие результаты уже в ближайшее время», - сказал он.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 23 марта Петр Порошенко был назначен министром экономического развития и торговли.
Фото: kmu.gov.ua
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