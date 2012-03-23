Азаров представил Порошенко сотрудникам Министерства экономики

Премьер-министр Николай Азаров представил Петра Порошенко коллективу Министерства экономического развития и торговли.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

{1-}

Азаров подчеркнул, что возлагает на Минэкономики «ответственность за развитие экономики».

Порошенко ставит крест на свой политической карьере - нардеп

«Министерство экономики несет ответственность за развитие экономики, за модернизацию экономики, за снижение энергопотребления и энергосбережения, за ценовую стабильность и много других задач», - подчеркнул премьер.

Также Азаров отметил высокие профессиональные качества вновь назначенного министра и надежды на успешную работу на новой должности.

«Нам нужно обеспечить проведение экономических реформ и не только», - сказал премьер-министр.

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

Азаров также выразил благодарность коллективу министерства и предыдущим министрам за ежедневный труд по обеспечению жизнедеятельности страны.

В свою очередь, Порошенко заверил премьер-министра, что министерство выполнит поставленные задачи.

«Надеюсь, что мы сможем продемонстрировать хорошие результаты уже в ближайшее время», - сказал он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 23 марта Петр Порошенко был назначен министром экономического развития и торговли.

Фото: kmu.gov.ua

Новости по теме:

Первым делом Порошенко взялся за тендеры и госзакупки

Литвин считает решение Порошенко мужественным шагом

Нардеп: Порошенко заставили стать министром

Порошенко запланировал революцию в украинской экономике - СМИ