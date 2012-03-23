Главу Пенсионного фонда пока менять не будут

{1-} Украинский Кабмин не планирует изменений в руководстве Пенсионного фонда, тем более, что поступления выросли на 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко.

«Работа Пенсионного фонда является эффективной. За последние два месяца поступления выросли на 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата пенсий осуществляется своевременно и в полном объеме. Борис Зайчук — высококвалифицированный менеджер с большим опытом работы в Фонде и современным мышлением. Поэтому о кадровых изменениях в ПФУ речь не идет», — сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Ранее «Главред» со ссылкой на СМИ сообщал, что в ближайшее время председателем правления ПФ вместо Зайчука будет назначен Александр Шлапак.

Стоит отметить, что Шлапака с Тигипко связывают давние рабочие отношения. В частности, в 1993-1998 годах Шлапак занимал руководящие посты в «Приватбанке», возглавляемом в то время Тигипко.

В 1998-2000 годах Шлапак руководил группой советников вице-премьер-министра, должность которого занимал в то время Тигипко. В 2000-2001 годах Шлапак был у Тигипко замом министра экономики.

С января 2003-го по февраль 2005-го, когда Тигипко занимал пост председателя НБУ, Шлапак также был его замом.

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