При отказе Тимошенко от лечения ей грозит инвалидность - врач

{1-} В случае отказа от лечения сидящей в Качановской колонии экс-премьера Юлии Тимошенко существует высокая вероятность получения инвалидности. Об этом заявил член международной медицинской комиссии, директор харьковского Института патологии позвоночника и суставов им.Ситенко Николай Корж.

«Стопроцентно сказать, что отказ от лечения - это обязательно инвалидность, я бы тоже так не говорил. Вероятность большая, но не 100%», - передает слова Коржа «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в колонии есть специальный стол для вытяжки. «Стол для вытяжки, где можно задавать программу, чтобы разблокировать позвонки, которые нужно как бы растянуть, освободить нервные корешки, содержимое, диски разблокировать - для это существует накроватная вытяжка. Вот этот стол есть. С него можно начинать», - сказал Корж.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковские врачи в очередной раз предложили Тимошенко пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась. При этом она якобы более 50 раз отказывалась от медосмотров, о чем заявили тюремщики.

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