Совет Безопасности ООН продлил миссию в Афганистане

{1-} Совет Безопасности ООН (СБ ООН) продлил мандат миссии ООН по содействию Афганистану до 23 марта 2013 года.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время, СБ ООН считает, что в соответствии с духом взаимопонимания, достигнутого между афганской стороной и международным сообществом на конференциях в Лондоне, Кабуле, Бонне и Лиссабоне, Афганистан имеет полное право на самоуправление и самоопределение.

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Совет Безопасности обратился к Афганистану и мировой общественности с просьбой координировать свои действия с миссией ООН для успешного выполнения возложенных на нее задач, а также обеспечения безопасности и свободы действий сотрудников миссии.

Совбез также потребовал от генерального секретаря ООН каждые три месяца информировать о развитии ситуации в Афганистане.

В настоящее время численность сотрудников ООН в Афганистане превышает 1600 человек, из которых более 80% имеют афганское гражданство.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после расстрела американским военным, сержантом Бейлсом, 16 мирных афганцев, отношение властей Афганистана к международной миротворческой миссии в стране стало крайне жестким.

15 марта президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за безопасность на своей территории уже в 2013 году и требует, чтобы к этому времени иностранные войска покинули территорию государства.

«Мы готовы уже сейчас взять на себя всю ответственность за безопасность в Афганистане. Мы бы хотели, чтобы этот процесс завершился в 2013-м, а не 2014 году», – заявил афганский президент.

Ранее вывод международных сил из Афганистана был запланирован на 2014 год.

Фото: ИТАР-ТАСС

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