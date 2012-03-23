ЕС проведет военную операцию на территории Сомали

{1-} Военно-морские силы Евросоюза планируют начать преследовать сомалийских пиратов как на море, так и на суше.

Решение об этом было принято на заседании глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе, передает ВВС.

Ранее операции проводились лишь на море у побережья Сомали. Теперь же ЕС планирует выделить 14,9 миллиона евро для расширения операции «Аталанта», нацеленной на полную ликвидацию пиратства у африканского побережья.

Сомалийские власти пока разрешили ВМС Евросоюза проводить операции против пиратов у побережья Сомали, а также во внутренних водах этой страны.

Как известно, в феврале 2012 года министры обороны ЕС приняли решение продлить до декабря 2014 года мандат своих военно-морских сил, позволив им атаковать катера и лодки пиратов, а также их склады горючего,

Новый мандат позволит самолетам и вертолетам открывать огонь по складам с горючим, лодкам, грузовикам и другой технике на побережье.

Сейчас международные воды у берегов Африканского Рога патрулируют 10 военных кораблей стран ЕС. Они охраняют водные пути в этом районе с 2008 года.

Их основная задача – сопровождение судов ООН с гуманитарной помощью для Сомали, патрулирование и оперативное реагирование на сообщения о появлении пиратских судов.

Как заявил министр обороны Франции Жерар Лонге, в прошлом году количество нападений пиратов у берегов Африки резко сократилось. По его словам, в 2011 году было зафиксировано порядка 200 пиратских атак, против 700 в 2010 году.

При этом морские разбойники захватили 13 судов, в то время как в 2010 году их количество достигло 30.

Лонге выразил мнение, что этому способствовала европейская миссия «Аталанта». С 2008 года европейские ВМС захватили и предали суду 117 сомалийских пиратов.

Сомали не может справиться с проблемой пиратства, так как перестало существовать как единое государство еще в 1991 году после падения диктаторского режима Мохаммеда Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов.

Сейчас в качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство Сомали, однако последнее контролирует лишь часть столицы – города Могадишо, и ряд окраинных районов распавшегося государства.

Фото: cisaleey.com

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