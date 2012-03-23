Сержанту, убившему 16 афганцев, предъявили обвинения

{1-} Сержанту армии США Роберту Бэйлсу предъявлены официальные обвинения в убийстве 16 мирных жителей афганской деревни.
Об этом сообщает ВВС.
Сержант Роберт Бэйлс обвиняется в преднамеренном убийстве по 17 пунктам.
Его также обвиняют по шести пунктам в покушении на убийство и еще шести случаях угрозы насилием.
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Обвиняемый содержится под арестом в военной тюрьме в США.
Если суд признает сержанта виновным, ему грозит высшая мера наказания – смертная казнь.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее адвокат солдата, Джон Браун, заявил, что его подзащитный не помнит момента совершения преступления.
фото: кадр vesti.ru
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