Тимошенко чувствует себя лучше и уже ходит

23 марта 2012, 20:41

{1-} Состояние здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко улучшилось.

Об этом заявила врач Качановской колонии Татьяна Демченко, сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

«Ее состояние здоровья, по сравнению с моментом, когда ее осматривали члены международной медицинской комиссии, лучше. Тимошенко уже не лежит, а передвигается с помощью ходунков, использование которых позволяет ограничить болевой синдром, перераспределив нагрузку на другую группу мышц», - подчеркнула врач.

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В свою очередь, директор института Национальной Академии медицинских наук Николай Корж заявил, что «все обследования (томографические, рентгенологические, клинические), которые проводились Тимошенко, свидетельствуют о том, что в оперативном вмешательстве в настоящее время пациентка не нуждается».

«Я, во-первых, не вижу необходимости в блокаде в данном случае, насколько я вижу и наблюдаю. Сейчас я бы о блокаде вообще не говорил. Вообще-то, можно делать такие блокады в поликлинических условиях при соблюдении правил септики, такие блокады делаются, но в данном случае я бы не рекомендовал», - подчеркнул эксперт.

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«План диагностики мы сделали, план лечения понятен специалистам, но он не реализуется. Мы сделали все возможное, чтобы собрать здесь все необходимое для начала лечения, которое было согласовано с немецкими специалистами. По всем позициям нет таких, которых нельзя было бы проводить здесь», - добавил Корж.

Напомним, в четверг, 22 марта, харьковские врачи в очередной раз предложили экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии, пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась.

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«Тимошенко вновь отказалась подписать предложенное согласие («Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство» – прим.ред.) и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что за период нахождения в учреждениях пенитенциарного ведомства Тимошенко более 50 раз отказывалась от медосмотров, инструментальных и лабораторных исследований, а также на протяжении февраля-марта 3 раза отказывалась от лечения.

фото: tymoshenko.ua

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