Глава МВД рассказал, почему изнасилований в Украине стало больше

{1-} Увеличение случаев изнасилования в Украине связано с моральными и этическими процессами в обществе.

Об этом заявил глава МВД Виталий Захарченко, передает «Лига».

«С чем связано? Это общество. Это общественные процессы, которые происходят, моральные, этические. Милиция эффективно работает, эффективно раскрывает и задерживает насильников», - заверил министр.

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Также Захарченко отметил, что любая информация, которая поступает в органы внутренних дел, сразу же публикуется и в СМИ.

«Милиция ничего не скрывает», - подчеркнул он.

Как известно, по согласно официальным данным МВД, ежегодно в Украине совершают около 600-700 изнасилований.

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Однако официальные данные не отражают реальную картину, поскольку в милицию с заявлениями об изнасиловании обращаются всего 10-12% женщин.

За 21 год независимости Украины, по оценкам экспертов. жертвами сексуального насилия стали около 1,26-1,47 миллионов граждан.

Как правило, треть изнасилованных – моложе 16 лет, каждая десятый жертва – мужского пола.

Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных изнасилований с участием сыновей экс-чиновников.

Самое громкое из них – зверское изнасилование Оксаны Макар в Николаеве, когда после празднования 8 марта трое мужчин заманили 18-летнюю Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

20 марта в Умани, Черкасской области, произошло групповое изнасилование 19-летней студентки.

В обоих случаях подозреваемыми в совершении преступлений стали сыновья местных чиновников.

фото: wek.com.ua

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