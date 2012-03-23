В МВД предложили кастрировать насильников

{1-} Министерство внутренних дел выступает за ужесточение ответственности за изнасилование.
Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Владимир Полищук, передают «Украинские новости».
«Статья 152 Уголовного кодекса предусматривает до 12 лет лишения свободы. Это не мало. Но решение принимает суд. Мне кажется, что следует ужесточить ответственность. В некоторых странах за это предусмотрена кастрация», - отметил Полищук.
При этом он добавил, что вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство необходимо решать путем обсуждения в обществе.
Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных изнасилований.
Самое громкое дело – зверское изнасилование Оксаны Макар в Николаеве, когда после празднования 8 марта трое мужчин заманили 18-летнюю Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.
20 марта в Умани, Черкасской области, произошло групповое изнасилование 19-летней студентки.
В обоих случаях подозреваемыми в совершении преступлений стали сыновья местных чиновников.
Фото: Обозреватель
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