В МВД предложили кастрировать насильников

{1-} Министерство внутренних дел выступает за ужесточение ответственности за изнасилование.

Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Владимир Полищук, передают «Украинские новости».

«Статья 152 Уголовного кодекса предусматривает до 12 лет лишения свободы. Это не мало. Но решение принимает суд. Мне кажется, что следует ужесточить ответственность. В некоторых странах за это предусмотрена кастрация», - отметил Полищук.

При этом он добавил, что вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство необходимо решать путем обсуждения в обществе.

Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных изнасилований.

Самое громкое дело – зверское изнасилование Оксаны Макар в Николаеве, когда после празднования 8 марта трое мужчин заманили 18-летнюю Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

20 марта в Умани, Черкасской области, произошло групповое изнасилование 19-летней студентки.

В обоих случаях подозреваемыми в совершении преступлений стали сыновья местных чиновников.

Фото: Обозреватель

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