Путин рассказал о запасах газа в России

{1-} Разведанные запасы природного газа в России составляют более 50 триллионов кубометров.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании относительно поставок природного газа на внутренний и внешние рынки, передает РИА «Новости».

Однако при активной работе в этом направлении реальные запасы могут оказаться значительно большими.

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«Сегодня разведанные запасы по природному газу в России самые большие в мире – свыше 50 триллионов кубометров. Больше чем в России, нет нигде, но и это еще не все», - отметил Путин.

«Если посмотреть повнимательнее, поработать над тем, что у нас есть, это будет гораздо больше, чем 50 триллионов», - заявил российский премьер.

При этом он добавил, что это вовсе не снимает с повестки задачу расширения сырьевой базы.

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«У нас есть для этого все возможности, нам нужно формировать заделы на будущее, активно вести геологоразведку новых территорий, включая арктический шельф», - подчеркнул Путин.

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