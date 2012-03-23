Папа Римский: марксизм не имеет отношения к реальности

{1-} Папа Римский Бенедикт XVI призвал кубинские власти руководствоваться «новыми моделями» общества и отказаться от марксизма, который «не имеет отношения к реальности».

Об этом понтифик заявил на борту самолета, в котором он вылетел в турне по странам Латинской Америки, включая и Кубу, передает «Корреспондент».

По словам Бенедикта XVI, кубинская католическая община стремится к «конструктивному диалогу» с властью, чтобы избежать новых взаимных «травм».

Понтифик также выразил готовность помочь нынешнему руководству Кубы поэтапно реформировать страну. Кроме того, Папа призвал Гавану отказаться от давления на верующих граждан и ввести полную свободу вероисповедания.

Как известно, Куба считается католической страной. После прихода к власти Рауля Кастро на Кубе начались очень осторожные реформы, направленные на либерализацию общественно-политической и экономической системы.

Тем не менее, местная Коммунистическая партия все еще остается главным источником власти, а страна официально строит социалистическое общество. Хотя в XX веке на Кубе активно насаждался атеизм, большинство жителей острова считают себя католиками.

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