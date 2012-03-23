Хорошковский рассказал об отношениях с Порошенко

{1-} Первый вице-премьер Валерий Хорошковский намерен работать над евроинтеграцией совместно с министром экономики Петром Порошенко.
Об этом, комментируя перспективы своего сотрудничества с новоназначенным министром экономики, он заявил в эфире Шустер Live.
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«Я бы хотел, чтобы все правительство, а также все главы администраций, включая районные, занимались вопросами евроинтеграции. По простой причине: потому что это непрерывный процесс на всех уровнях», - отметил Хорошковский.
«То, что в Минэкономики есть свои, достаточно мощные, необходимые полномочия, это прекрасно. И у Министерства иностранных дел. А у Минюста, а у стандартизации», - добавил он.
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«Поверьте, что мы не только не конкурируем, наших усилий недостаточно. Поэтому в этом смысле мы точно будем работать совместно», - отметил Хорошковский.
Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 23 марта, Президент Украины Виктор Янукович назначил министром экономики Петра Порошенко.
Сегодня же премьер-министр Николай Азаров представил нового министра сотрудникам Минэкономики.
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