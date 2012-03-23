Хорошковский: Украина проиграет дело о газовых контрактах в международном суде

{1-} Украина может проиграть России дело о газовых контрактах, если обратится в международный арбитраж.
Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский в эфире Шустер Live.
По его словам, Украина может проиграть дело, если обратится в Международный арбитражный суд относительно газовых контрактов с Россией.
Хорошковскому придется поработать волшебником
«Если первичный юридический анализ тебе об этом говорит, то просто глупо идти и проигрывать. Мы знаем абсолютно точно, как будут обстоять дела, то есть мы анализировали любую ситуацию», - заявил Хорошковский.
Напомним, как сообщал «Главред», Валерий Хорошковский заверил, что не будет конкурировать с новым министром экономики Петром Порошенко в вопросах евроинтеграции Украины.
«Поверьте, что мы не только не конкурируем, наших усилий недостаточно. Поэтому в этом смысле мы точно будем работать совместно», - отметил Хорошковский.
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