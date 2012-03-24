В Южной Осетии наступил «день тишины»

В Южной Осетии перед президентскими выборами 25 марта наступил «день тишины», когда запрещена любая агитация и политическая реклама.

Предполагается, что в такой обстановке у избирателей будет возможность определиться со своим выбором, перед тем как пойти голосовать на избирательный участок, сообщает ВВС.

На повторных выборах жителям Южной Осетии предстоит выбирать между экс-председателем Комитета госбезопасности Леонидом Тибиловым, чрезвычайным и полномочным послом Южной Осетии в России Дмитрием Медоевым, уполномоченным по правам человека при президенте республики Давидом Санакоевым и лидером коммунистической партии Станиславом Кочиевым.

Официальные итоги народного голосования будут объявлены 30 марта.

Результаты прошедших в ноябре выборов Верховный суд республики признал недействительными из-за нарушений.

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