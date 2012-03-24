Тягнибок рассказал, что живет в авто

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок утверждает, что автомобили, которыми он пользуется, не являются его собственностью.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Автомобиль, которым я сейчас пользуюсь, это есть автомобиль одного из наших однопартийцев. Который дал мне им пользоваться на время... Даже могу сказать какой партиец - Игорь Мирошниченко, глава Сумской областной организации позволил мне возиться на своем автомобиле «Тойота», - отметил политик.

«Более того, когда я, например, приеду в Одессу, Харьков или Запорожье мне однопартийцы дадут возможность пользоваться теми автомобилями, которые обслуживают их», - добавил он.

При этом Тягнибок заявил, что автомобиль, которым он пользуется это его дом.

«У меня там три костюма висит, у меня там есть нижнее белье, у меня там есть несколько пар носков. У меня там есть подушка, я там очень часто ночую», - рассказал лидер партии.

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