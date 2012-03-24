Названа дата встречи Обамы и Медведева

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В Сеуле 25-27 марта пройдет саммит по ядерной безопасности, в котором примут участие главы ведущих стран мира.

В частности, на саммит приедет президент США Барак Обама, который проведет там ряд двусторонних встреч с лидерами других стран, в том числе с российским коллегой Дмитрием Медведевым, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.

Говоря о предстоящей встрече между Обамой и Медведевым, Карни отметил, что она запланирована на понедельник, 26 марта.

«Мы ожидаем, что Обама и Медведев обсудят широкий круг вопросов, в том числе Иран, Северную Корею, ядерное нераспространение, а также расширение доступа американских компаний на российский рынок», - сказал американский представитель, беседовавший с журналистами на условиях конфиденциальности. По его словам, «будут обсуждаться и те области, в которых сохраняются разногласия», в том числе ситуация вокруг Сирии.

О том, что Медведев и Обама рассмотрят пути урегулирования в Сирии, подтвердил в Москве помощник президента РФ Сергей Приходько. Он также сообщил, что будет обсуждаться и другая спорная проблема - противоракетная оборона. Приходько рассказал, что у российского лидера на встречу с американским коллегой «запланировано практически два часа».

Обама и Медведев проведут в Сеуле и другие двусторонние встречи. Как сообщил Карни, президент США побеседует с хозяином саммита – президентом Республики Корея Ли Мен Баком, председателем КНР Ху Цзиньтао, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее писал Главред, нынешний саммит по ядерной безопасности будет уже вторым по счету. Первый был созван в 2010 году в Вашингтоне в целях борьбы с угрозой ядерного терроризма. Тогда мировые лидеры согласовали комплекс мер, которые должны обеспечить безопасное хранение и утилизацию ядерных материалов, чтобы они не попали в руки террористических группировок и на «черный рынок».

По словам американских официальных лиц, сейчас обязательства, взятые разными странами на вашингтонском саммите, выполнены на 80%, и это можно считать хорошим результатом. В Сеуле предстоит подвести промежуточные итоги и согласовать дальнейшие шаги, а также финансовые обязательства. Следующий саммит по ядерной безопасности планируется провести в 2014 году.

фото: zoom.cnews

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