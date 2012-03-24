Освобождение Тимошенко не приблизит Украину к Европе – Хорошковский

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Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко не решит вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский в эфире программы Шустер Live.

Дискутируя с депутатом от НУНС Николаем Катеринчуком по поводу того, что вступление в ЕС невозможно пока Тимошенко не освободят из тюрьмы, он заявил: «Это не решает вопроса».

«Есть большой ряд экономических и технических вопросов, которые нужно решить Украине... Суды в кошмарном состоянии», – уточнил первый вице-премьер.

Как ранее писал Главред, приговоры экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко вызывают в Европе ряд вопросов к украинской власти.

Об этом во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц.

«Невозможно для нас делать выводы относительно независимости судебной системы в Украине. Является ли ваша судебная система зависимой, или нет – это не наша роль выносить такие суждения, но совершенно точно, что приговоры экс-премьер-министру, экс-министру внутренних дел в очень жестких условиях нарушают перечень вопросов в международных отношениях, и на эти вопросы правительство и президент Украины должны ответить», – сказал Шульц.

Он отметил, что сегодня многие представители ЕС, в том числе и он лично, пытаются содействовать разрешению ситуации с уголовными делами против бывших чиновников.

«Я не могу быть более открытым, но есть интенсивные контакты. Не только мои, но и других людей, которые обсуждают вопросы с высшими представителями украинского правительства», – сказал президент Европарламента.

Он также отметил, что нынешний, очень сложный период отношений между Украиной и ЕС, связан, прежде всего, с наличием уголовных дел против представителей оппозиции.

фото: tymoshenko.ua

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