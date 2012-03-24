Тарас Чорновил не верит, что убить отца приказал Кравченко

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Сын Вячеслава Чорновила, погибшего в автокатастрофе 13 лет назад, считает, что Юрий Кравченко (министр МВД в 1999 году. – Ред.) не отдавал лично указания насчет Вячеслава Чорноваола, но хорошо знал правду об обстоятельствах его гибели.

Об этом Тарас рассказал в канун годовщины гибели отца, пишет Сегодня.

«Как вспоминали милицейские руководители, Кравченко был служакой. Но в отличие от того же Фере, своего учителя, руководителя аппарата министра, не любил лезть в такого рода дела... Когда приказывали, выполнял, но не более. Вероятность того, что он, думаю, не очень велика. Вероятнее всего, самыми грязными, грубыми делами заправлял Фере, которого тоже давно нет в живых. А Кравченко понимал, что вся ответственность ложится на него. Сказывался и психологический фактор — он сам ждал ареста и говорил об этом накануне своей гибели. Эти слова не раз пересказывали как пророческие: «Меня все-равно убьют — не на воле, так в тюрьме», – рассказал народный депутат.

Тарас вспоминает, как при встрече с Кравченко тот протянул руку для приветствия, а Чорновил ему не ответил.

«На тот момент я воспринимал его как убийцу моего отца. И вот тогда он произнес эту фразу: «Тарас, ты думаешь, что я убил твоего отца. Но если буду жив, — кажется, так он сказал, — то расскажу тебе об этом очень много. Так много, что за голову схватишься». Думаю, тем самым он давал понять, что не имел отношения к этому...», – объяснил ситуацию политик.

По его словам, эта встреча произошла за пару дней до гибели Кравченко, в первых числах марта 2005-го.

Что же касается суда над водителем КамАЗа Куделей, признавшим свою вину в ДТП, в котором погиб Вячеслав Чорновил, Тарас не верит, что суду удастся расставить точки над «і».

Как ранее писал Главред, 22 февраля суд отклонил ходатайство о закрытии дела гибели Вячеслава Чорновила за сроком давности. Соответствующее ходатайство было заявлено адвокатами водителя КАМАЗа, который является обвиняемым по делу.

Как утверждает Тарас Чорновил, теперь дело будет рассматриваться по существу, что позволит провести ряд необходимых допросов и судебные прения. «Пока речь идет только об аварии, но в связи с тем, что открыто полное судебное разбирательство судья имеет право на любой стадии судебного следствия переквалифицировать дело, открыть по другой статье или по другим лицам», – отметил он.

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