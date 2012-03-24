За пять лет украинскую армию сократят в 2,5 раза

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Реформа Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработанная Министерством обороны предполагает сокращение численности украинской армии до 2017 года со 192 тыс. до 70 тыс. человек. Кроме того, к этому времени планируется упразднить срочную службу в ВСУ.

Об этом свидетельствует Концепция реформирования и развития Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2017 года, проект которой имеется в распоряжении ZN.UA.

На сегодняшний день в ВСУ служит около 192 тыс. человек, из которых 144 тыс. военнослужащих и 48 тыс. гражданского персонала. Через 2,5 года (к концу 2014 года) в ВСУ должно числиться 100 тыс. человек, из которых 85 тыс. — военнослужащие и 15 тыс. гражданские лица.

К концу реформы — в 2017 году — военнослужащих должно остаться 70 тысяч.

Одним из главных приоритетов концепции является выполнение армией боевых задач без дополнительной мобилизации. Хотя полностью идею мобилизационного ресурса Концепция не отвергает — предусмотрено сохранение способности ВСУ наращивать боевой потенциал в случае опасности масштабной войны.

Как ранее писал Главред, министр обороны Украины Дмитрий Саламатин во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Джоном Теффтом заявил, что в настоящее время завершается разработка новой Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Информируя иностранного дипломата о приоритетных направлениях в проведении реформы украинского войска, Саламатин подчеркнул, что Концепция реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года предполагает создание мобильной и эффективной армии, которая отвечала бы современным вызовам и требованиям. В то же время, министр обороны подчеркнул, что Вооруженные Силы нового образца будут комплектоваться исключительно военнослужащими по контракту.

фото: job-sbu.org

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