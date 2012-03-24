Европа назвала условия ввода в действие Соглашения Украина–ЕС

24 марта 2012, 10:35

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Существенный прогресс в восстановлении демократических прав и свобод, остановка уголовного преследования Юлии Тимошенко и других политических заключенных, а также обеспечение ей должного медицинского лечения, позволят ввести Соглашение об ассоциации Украина–ЕС в действие без ратификации национальными парламентами стран ЕС, поскольку это отнесено к компетенции Европейской комиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле во время встречи с лидером «Фронту змін» Арсением Яценюком в ходе Брюссельского форума, сообщает пресс-служба партии.

В то же время, Фюле отметил, что от Украины зависит, как быстро вступит в силу экономический блок Соглашения – а именно о создании зоны свободной торговли.

По мнению еврокомиссара, уголовное дело Тимошенко является только вершиной айсберга. Речь идет о системных и глубоких реформах и преобразованиях в Украине. И без решения системных проблем европейская интеграция Украины будет под вопросом.

Фюле также отметил, что не будет посторонним наблюдателем, поскольку много сделал для развития отношений между Украиной и Европейским Союзом и для него важно, чтобы это соглашение состоялось.

В свою очередь Яценюк обратился к еврокомиссару с просьбой поддержать и усилить сигнал, что Украина является частью Большой Европы. «Украине нужно подписать и ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы уверены, что новый парламент, в котором будет сформировано демократическое большинство, это сделает», – отметил политик.

В то же время, как ранее писал Главред, первый вице-премьер Валерий Хорошковский уверен, что освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко не решит вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил 23 марта в эфире программы Шустер Live.

Дискутируя с депутатом от НУНС Николаем Катеринчуком по поводу того, что вступление в ЕС невозможно пока Тимошенко не освободят из тюрьмы, он заявил: «Это не решает вопроса».

«Есть большой ряд экономических и технических вопросов, которые нужно решить Украине... Суды в кошмарном состоянии», – уточнил первый вице-премьер.

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