Янукович в Сеуле встретится с руководством ЕС и ООН

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Президент Виктор Янукович 26-28 марта осуществит рабочий визит в Корею.

В Сеуле он примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам главы Администрации Президента Сергея Левочкина, что во время Саммита Янукович проведет ряд встреч на высшем уровне.

«У нас запланированы встречи с руководством Европейского Союза, руководством Южной Кореи, с Генеральным Секретарем ООН и другие встречи на высшем уровне, которые находятся в состоянии проработки», – сказал Левочкин.

Он также добавил, что в середине апреля Янукович планирует совершить турне по ряду стран Персидского залива.

Как ранее писал Главред, в сеульском Саммите примут участие главы ведущих государств мира. В часности, планируется, что в рамках мероприятия 26 марта пройдет встреча президентов США и России – Барака Обамы и Дмитрия Медведева.

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