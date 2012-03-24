Дело Оксаны Макар расследовала 23-летняя девушка

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Обвинения в непрофессионализме николаевских следователей имеют под собой основания. Один из следователей по делу Оксаны Макар, которую зверски изнасиловали в Николаеве, – 23-летняя девушка, для которой это дело было одним из первых серьезных расследований.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники и заявление начальника Управления МВД Украины в Николаевской области Валентина Парсенюка на 9-й сессии Николаевского областного совета

По его словам Парсенюка, обвинения в непрофессионализме, прозвучавшие от генерального прокурора Виктора Пшонки, действительно, обоснованы.

«Скажу честно, это так, – сказал Парсенюк. – потому что это попытки следователей, которые работают по первому году. Чтобы было понятно, у нас из 340 следователей по области 126 назначены в прошлом году. Или 37%! Потому есть вопросы и к следственному управлению, и к другим службам, как сделать так, чтобы решения принимались теми, кто имеет достаточный опыт».

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«Лично ко мне тоже были вопросы, меня критиковали и предупредили о том, что в неполной мере организовано раскрытие данного преступления», – признался начальник облУМВД.

В то же время, он отметил, что намерен поощрить тех работников, которые сумели быстро раскрыть данное преступление: следователей, оперативных работников, участковых инспекторов милиции, которые «хорошо сделали свое дело».

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Как ранее писал Главред, 22 марта силовики отчитались о результатах расследования действий милиционеров, которые отпустили двух мажоров-садистов, изнасиловавших Оксану Макар. Признаков «телефонного права» якобы не обнаружено. Дело расследовалось изначально спустя рукава.

«Мы проверили все – от момента вызова милиции, выезда группы на место происшествия до последующих действий сотрудников милиции. Субъективных мотивов не установили. Но были непрофессиональные действия. Такое сложное дело поручили следователю, который в милиции всего 8 месяцев. Молодой сотрудник поверхностно провел осмотр квартиры, где изнасиловали девушку, и поверхностно опросил подозреваемых», – заявил Генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

Министр МВД Виталий Захарченко добавил, что никаких указаний свыше следователи не получали. Их действия можно объяснить только халатностью.

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