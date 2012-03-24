В СБУ считают, что даказали вину Тимошенко в деле ЕСУ

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Глава Службы безопасности Украины Игорь Калинин считает, что следствие собрало достаточно доказательств вины экс-премьера Украины Юлии Тимошенко для передачи в суд уголовного дела, касающегося деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Следственное управление СБУ непрерывно ведет работу, и на сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы совершать дальнейшие процессуальные действия», – рассказал Калинин.

По его словам, после ознакомления Тимошенко и ее защитников с материалами дела в установленный судом срок (до 28 марта 2012 года) уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру Харьковской области. «После этого прокурор при наличии оснований будет решать вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения по существу», – отметил глава СБУ.

При этом он подчеркнул: «Непосредственную оценку доказательствам в уголовном деле дает прокурор при утверждении обвинительного заключения. А после оценка будет дана судом».

Как пояснил Калинин, решение о том, какой суд будет рассматривать «дело ЕЭСУ», не находится в компетенции СБУ.

Как ранее писал Главред, Юлия Тимошенко приговорена Печерским районный судом Киева к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания «газовых контрактов» с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил этот приговор в силе. В настоящее время она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии (Харьков).

15 мая этого года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел (Киев) рассмотрит кассацию защиты на приговор по «газовому делу».

Кроме того, в отношении экс-премьера в Украине расследуется несколько уголовных дел, в том числе касающихся деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую в свое время возглавляла Тимошенко. Расследование большей части эпизодов «дела ЕЭСУ» завершено следственным отделом Харьковского облуправления СБУ. Суд ограничил срок ознакомления с материалами дела экс-премьеру и ее защите 28 марта 2012 года.

В то же время, расследование двух эпизодов, которые касаются уклонения от уплаты свыше 10 млн грн налогов и покушения на растрату средств госбюджета Украины путем возложения на Кабинет министров обязательств корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму $405,5 млн, продолжается.

Фото: do.gov.ua

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