На реформу украинской армии нужно 155 млрд грн

24 марта 2012, 13:23

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На реализацию запланированной Министерством обороны реформы украинской армии до 2017 года планируется выделить 155 млрд грн, из которых 40,3 млрд грн – дополнительно привлеченные средства.

Об этом свидетельствует проект Концепции реформирования и развития Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2017 года, имеющийся в распоряжении ZN.UA.

Авторы Концепции ссылаются на европейскую практику и обещают довести уровень военных расходов до 1,4% ВВП. При этом запланированный оборонный бюджет на 2013 год на уровне 17,4 млрд грн планируется увеличить до 19,7 млрд, а в 2014 году вместо планируемых 21,3 млрд грн – 25,8 млрд.

Что касается обеспечения будущих ВСУ вооружением и военной техникой, то до 2017 года в числе приоритетных направлений предусмотрено немало. Например, модернизация и закупки боевых самолетов, вертолетов, боеприпасов, модернизация ЗРК и ракет к ним, а также создание высокоточных средств поражения и авиакомплекса радиолокационной разведки, закупка и совместное производство многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (то есть не только разведывательных, но, по всей видимости, и ударных). Основательное перевооружение намечено с 2014 года.

При осуществлении технической модернизации реформаторы смещают акценты на обеспечение в первую очередь системы управления и связи. Для этого до конца 2014 года планируется «оцифровать» стационарную компоненту системы связи и активизировать модернизацию мобильных средств. А также развернуть систему защиты информации, обеспечить безопасность в коммуникационных системах, создать систему спутниковой связи ВСУ как подсистему национальной. Кроме того - автоматизированную систему радиосвязи. Плюс создать единое радиолокационное поле страны с системой освещения всей воздушной обстановки ВСУ.

Кроме того, Концепция предполагает развитие сил быстрого реагирования, в составе которых предусмотрены не только аэромобильные подразделения и спецназ, но также и горно-пехотная, и отдельная от аэромобильной воздушно-десантная бригады.

Что же касается социального обеспечения военнослужащих, то о нем в документе говорится довольно расплывчато. Например, детально перечисляется множество возможностей (сокращение 542 военных городков, уменьшение на треть аэродромной сети и т.д.), а на выходе указывается: будет создан «достаточный» фонд жилья. Правда, добавляется обещание компенсировать поднаем жилья тем, кому служебной крыши над головой не найдется. Денежное содержание должно в среднем возрасти на 80%, что обеспечит лейтенанту немного меньше половины того, что получают офицеры в аналогичном чине в странах Восточной Европы. Довольно туманно в проекте документа сказано и о стимулировании военного мастерства, а также о «достойных» пенсиях военным».

Как ранее писал Главред, реформа Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработанная Министерством обороны предполагает сокращение численности украинской армии до 2017 года со 192 тыс. до 70 тыс. человек. Кроме того, к этому времени планируется упразднить срочную службу в ВСУ.

фото: job-sbu.org

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