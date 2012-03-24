Кирилл увидел в акции Pussy Riot усмешку дьявола

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Патриарх Кирилл назвал акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя глумлением над святыней, а попытки оправдания «кощунства» со стороны православных верующих – недопустимыми.

«Диавол посмеялся над всеми нами», – говорится в обращении предстоятеля, размещенном на сайте патриархии.

«Появляются люди, которые оправдывают это кощунство, минимизируют его, стараются представить это как некую забавную шутку, и печально, и горечью сердце мое разрывается, что среди этих людей есть те, кто называет себя православными», – пишет предстоятель РПЦ.

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«Призываю вас усилить молитвы о стране и о народе нашем, ибо нет у нас будущего, если перед святынями великими мы начинаем глумиться и если это глумление кому-то ложится на душу как некая доблесть, как некое правильное выражение политического протеста, как некое уместное действие или как безобидная шутка, – заявил он 25 марта после богослужения в московском храме Ризоположения на Донской. – Диавол посмеялся над всеми нами, введя столько скорбей в те дни, когда мы должны уходить от волнений мира сего, погружаться в молитву, ограничивать себя постом, каяться в своих собственных грехах».

Кирилл напомнил верующим о том, что в храме Христа Спасителя хранится величайшая православная святыня – частица Ризы Господней (одежды, в которой Христа вели на Голгофу). Над ней, в представлении патриарха, и глумились активистки.

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Как ранее писал Главред, 21 февраля пять девушек пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски, вбежали на солею и амвон, вход на которые запрещен, подошли к алтарю и станцевали. Видеоролик с выступлением группы Pussy Riot в храме был выложен в Интернет. В ролике также были использованы кадры из первой акции группы – в московском Богоявленском соборе в Елохове, где девушки успели достать гитары до того, как их прогнала охрана.

Арестованы три предполагаемые участницы акции. Следствие предъявило им обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. РПЦ заявила, что может ходатайствовать за девушек, если приговор будет суров.

Представители других конфессий также считают «панк-молебен» осквернением священного места. Межрелигиозный совет России, объединяющий духовных лидеров и представителей четырех традиционных религий страны (православия, ислама, иудаизма и буддизма) принял заявление, в котором назвал акцию Pussy Riot преступлением, направленным на раскол общества и разжигающим рознь.

фото: lenta.ru

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