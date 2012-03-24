Кофи Анан прибыл в Москву, чтобы поговорить о Сирии

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Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан 25 марта прибыл в российскую столицу, чтобы обсудить пути выхода из кризиса в Сирии.
Кофи Анан и Дмитрий Медведев встретятся 26 марта, информирует Би-би-си со ссылкой на пресс-службу российского президента,.
В МИД России сообщили, что также запланирована беседа спецпосланника ООН с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Встречи с Аннаном будут сфокусированы на анализе путей выработки мирного урегулирования внутрисирийского конфликта», – отметил МИД.
Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но возможно
Как ранее писал Главред, специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан совершает визиты в Москву и Пекин, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
В этой связи, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать предложенный Аннаном план по урегулированию ситуации в этой стране.
фото: top-people.starmedia.com
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