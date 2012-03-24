СБУ приостановила следствие по Мельниченко, не знают, как его найти

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Служба безопасности Украины (СБУ) приостановила расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления Госохраны Николая Мельниченко в связи с тем, что не не знает, где находится экс-майор.

Об этом сообщил глава спецслужбы Игорь Калинин в интервью Интерфакс-Украина.

«В связи с неустановленным местом нахождения обвиняемого в данное время досудебное следствие в деле приостановлено, как это и предусмотрено УПК. После задержания и выдачи Мельниченко правоохранительными органами иностранных государств, где он может скрываться, следствие будет возобновлено», – рассказал он.

Калинин напомнил, что в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела Николай Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий. Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об избрании Мельниченко меры пресечения в виде взятия под стражу.

Комментируя официальную информацию Генеральной прокуратуры Украины о том, что бывший сотрудник УГО находится в Израиле и эта страна не соглашается на его выдачу, глава СБУ сказал: «Дело в том, что с Израилем нет двухстороннего соглашения об экстрадиции... Именно поэтому он, Мельниченко, скорее всего, там и находится».

Как ранее писал Главред, в ноябре 2000 года возник «кассетный скандал», когда в парламенте обнародовали аудиозаписи, которые якобы делал Мельниченко в кабинете Президента Украины Леонида Кучмы. Против Мельниченко было возбуждено уголовное дело за разглашение государственной тайны, превышение служебных полномочий и использование поддельных документов.

23 сентября 2011 года следователь СБУ вынес постановление об объявлении Мельниченко в розыск, с 14 октября он числится международном розыске. Шевченковский районный суд Киева 18 октября 2011 года вынес постановление об аресте Мельниченко в связи с уклонением о следствия.

В настоящее время Мельниченко находится в Израиле. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что израильская сторона приостановила действия по экстрадиции в Украину экс-сотрудника Управления Госохраны Николая Мельниченко.

«К сожалению, на практике бывает такое взаимодействие со странами, что не всегда экстрадиция исполняется. В данном случае – государство Израиль. За все годы независимости эта страна нам выдала только одного гражданина. Служба безопасности подготовила все материалы по экстрадиции Мельниченко, согласовала с Генеральной прокуратурой, но Израиль ставил следствию все новые и новые вопросы по сбору документов, необходимых для экстрадиции. А потом в одно время все приостановилось, и экстрадиция не состоялась», – сказал генпрокурор.

фото: wek-com.ua

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