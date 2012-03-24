Украинской армии оставят минимум функций

{1-} Украинское Минобороны приняло программу реформирования армии, по которой Вооруженным силам отводится лишь одна функция — нейтрализация вооруженного приграничного конфликта. Другие возможные угрозы для государства (техногенная, террористическая и т.д.) в документе не упоминаются вообще.

Об этом свидетельствует проект Концепции реформирования и развития Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2017 года, который имеется в распоряжении ZN.UA.

Оценивая военно-политическую обстановку, авторы документа определили маловероятным возникновение локальной или региональной войны в среднесрочной перспективе. И будущим ВСУ отвели фактически одну функцию — способность локализации и нейтрализации вооруженного приграничного конфликта. С учетом охраны воздушного пространства и прикрытия важных государственных объектов.

Новий міністр оборони – реформатор чи борець із Майданами?

Правда, стоит добавить, что в перспективе планируется развить возможность действия ВСУ в двух операционных зонах.

Однако авторы будущей реформы никак не отразили функции армии при других угрозах, например, при дестабилизации ситуации на территории Украины (что вполне способно спровоцировать иностранное государство), при террористической атаке, наконец, при техногенной катастрофе. Такие функции вообще не упоминаются в проекте документа, хотя подобные риски для современной Украины представляются многим экспертам более вероятными, нежели военный приграничный конфликт.

При этом представляется крайне важным признание авторов, что в нынешнем виде военные части, укомплектованные на 20-50% штата военного времени и предназначенные для ведения масштабных войн после длительного мобилизационного развертывания, не способны реализовать эту функцию.

Ранее «Главред» сообщал, что в течение 5 лет Минобороны сократит украинскую армии со 192 тыс. до 70 тыс. человек. А к 2017 году будет упразднена срочная служба.

фото: job-sbu.org

Новости по теме:

На реформу украинской армии нужно 155 млрд грн

За пять лет украинскую армию сократят в 2,5 раза

Украинскую армию пообещали полностью реформировать за 5 лет

Янукович запретил отбирать у украинцев имущество во время войны