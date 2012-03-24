На митинге против Путина задержан пингвин-провокатор (ФОТО)

В субботу, 24 марта, в городах России прошел ряд митингов «За честные выборы», которые собрали тысячи недовольных избранием Владимира Путина на пост президента. В Петербурге на улицу вышло около 2 тысяч человек, не довольных нарушениями на президентских выборах. Обошлось без задержанных, если не считать провокаторов в костюме пингвина.

На Марсовом поле на итоговый митинг марша «За честные выборы» вышли «яблочники», «другороссы», «Наблюдатели Петербурга», некоторые организации националистов, виднелись и радужные флаги ЛГБТ-движения, сообщает «Нева 24».

В Петербурге задержаны 370 участников протестов (ВИДЕО)

Пока демонстранты двигались по Троицкому мосту к месту окончания шествия, они скандировали «Путин спит с Кадыровым», «Где Людмила Путина?», «Долой власть чекистов».

Представители всех этих организаций по очереди выступали с трибуны. В целом их речи сводились к критике выборов и задержаний активистов на митингах сразу после дня голосования, а также отказу признавать легитимность Владимира Путина.

По данным ГУ МВД, в акции приняло участие 800 человек. Задержанных не было. Лишь перед началом шествия стражи порядка доставили в отдел двух провокаторов из малочисленной группы - один был в костюме пингвина, другие держали таблички, указующие на то, что митингующие - «овощи». На них составили административный протокол за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин набрал 63,60% голосов, победив в первом туре, однако оппозиция заявила о многочисленных нарушениях – вбросах бюллетеней, «каруселях» и отметках, поставленных напротив кандидата от власти, поставленных заранее членами избирательных комиссий.

фото: neva24.ru

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