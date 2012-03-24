Королева Великобритании пришла на свадьбу парикмахеров (ФОТО)

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп неожиданно посетили свадьбу владельцев парикмахерских салонов в мэрии Манчестера, ответив на шутливое приглашение жениха и невесты, высланное месяц назад.

Молодожены Фрэнсис и Джон Кэннинги были, по их собственным словам, ошарашены прибытием монаршей четы на их торжество, особо отметив их осведомленность о планах парикмахеров на медовый месяц, сообщает Би-би-си.

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«Мы забронировали мэрию сто лет назад, а в феврале нам позвонили и предупредили, что в это же время в здании будет особо важная персона. Когда мы узнали, кто это, мы выслали шутливое приглашение Ее Величеству, на что получили любезный ответ, но мы никак не ожидали, что за ним последует продолжение. Во время церемонии нам сказали, что сейчас прибудет та самая персона, и следом вошла королева и обратилась к нам по имени», - сказала новоиспеченная миссис Кэннинг.

Супруги отметили, что давно являются поклонниками королевской семьи.

Елизавета II и принц Филипп прибыли в мэрию Манчестера на торжественный банкет в рамках турне королевы в честь 60-летия ее пребывания на троне.

Напомним, что Елизавета любит общаться со своими подданными. Например, в традиционном рождественском обращении королева затронула темы семейного единства и совместного преодоления трудностей. Это было сделано в том момент, когда ее муж, герцог Эдинбургский Филипп восстанавливался после экстренной операции на коронарной артерии.

фото: menmedia.co.uk

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