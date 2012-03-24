«Тулузский стрелок» накупил оружия в 20 тысяч

{1-} «Тулузский стрелок» Мухаммед Мера приобрел на черном рынке оружие общей стоимость в 20 тыс. евро, о чем заявили представители французской полиции.

«Он утверждал, что купил это оружие, чему я склонен верить», - цитирует слова представителя французских спецслужб Анжа Манчини «Интерфакс-Украина».

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«Он сказал переговорщиками полицейского спецназа, что заплатил за оружие 20 тыс. евро, а эту сумму он собрал, занимаясь квартирными кражами и вооруженными ограблениями», - добавил Манчини.

Ранее «Главред» сообщал, что 23-летний француз алжирского происхождения Мера был убит в четверг, 22 марта, в ходе спецоперации полиции в Тулузе. Следователи убеждены, что ранее в марте он совершил три нападения в Тулузе и Монтобане, в результате которых погибли семь человек.

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