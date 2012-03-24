В Москве на митинг «За честные выборы» пришло всего 50 человек

{1-} В Москве на Пушкинской площади 24 марта прошла на акция оппозиции «За честные выборы», которая собрала около 50 участников. На ней присутствовали координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и сопредседатель ПАРНАСа Борис Немцов.

Они сообщили, что оппозиция планирует организовать серию акций в апреле. С 15 по 22 апреля будут проходить «круглые столы», дебаты, концерты и флэш-мобы». По словам Немцова, в эту неделю люди могут определиться с формой борьбы против власти, сообщает «Интерфакс».

На митинге против Путина задержан пингвин-провокатор (ФОТО)

«Первого же мая мы планируем провести фестиваль свободы, скорее всего, он пройдет на Болотной площади. Здесь выступят популярные музыканты, будет интересно», - заявил Немцов.

В свою очередь Удальцов надеется собрать как можно больше людей из разных регионов России на «Народный марш» накануне инаугурации президента.

«По мнению многих, прошедшие выборы в декабре и марте нелегитимны. Мы не должны оставлять нашу уличную активность, и финальная акция 6 мая должна стать крупнейшей», - заявил он и добавил, что в апреле оргкомитет намерен провести масштабную агитацию для привлечения на акцию 6 мая.

Ранее «Главред» сообщал, что аналогичная акция оппозиции в Петербурге собрала около двух тысяч человек. При этом митингующие попросили полицию арестовать пингвина-провокатора.

фото: metronews.ru

Новости по теме:

День митингов в России: самые массовые акции за последние 20 лет (ФОТО.ВИДЕО)

Как ОМОН разгонял протесты в центре Москвы: ВИДЕООБЗОР

В центре Москвы задержаны 250 митингующих

Протесты в регионах России: оппозиция Нижнего Новгорода штурмовала кремль