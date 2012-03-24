Патриарх Кирилл судится за квартиру с видом на храм Христа Спасителя

{1-} Патриарх Московский и всея Руси Кирилл через суд хочет отобрать квартиру у соседа по «Дому на набережной» - экс-главы Минздрава России Юрия Шевченко.

Однако защита семьи Шевченко заявила, что в ходе судебных заседаний и при вынесении решений были допущены многочисленные и грубые нарушения закона, сообщает Росбалт.

Однако поднявшие шум российские блоггеры подчеркнули, что регистрация имущества на имя патриарха, являющегося монахом, противоречит уставу РПЦ. В частности, в кассационной жалобе в Мосгорсуд защиты Шевченко говорится: «…Не привлеченный к участию в деле собственник квартиры Владимир Гундяев (настоящее имя патриарха Кирилла – Ред.) , будучи святейшим патриархом Московским и всея Руси и одновременно монахом, по уставу Василия Великого, в соответствии с 6-м правилом Двухкратного собора и уставом РПЦ не вправе владеть какой-либо собственностью».

Часы Патриарха Кирилла стоят около 30 тыс. евро (ОБНОВЛЕНО)

«Дом на набережной»

Сам патриарх публично никак не прокомментировал скандал вокруг суда и своего имущества, однако в пятницу,23 марта, негативно высказался в адрес блоггеров и дискуссий в Интернете.

«Никак не умаляю важности и необходимости глубоких, серьезных дискуссий в православной среде, но хочу каждому их участнику напомнить, что именно к нему относятся слова Спасителя «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). По плодам, а не по разговорам и тем более не по ёрничанию, не по анекдотам, не по болтовне, не по желанию показаться сильным, умным, убедительным, хлестким и т.д.», — подчеркнул предстоятель церкви.

Ранее «Главред» сообщал, что в 1990-е годы Кирилл завоевал положение и сколотил состояние, которое позволило ему занять патриарший престол. До вступления на этот престол личное состояние Кирилла оценивалось некоторыми экспертами в 4 млрд долларов

фото: leo-sosnine.livejournal.com

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