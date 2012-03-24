Лидер переворота в Мали опроверг слухи о своей смерти

{1-} Руководитель военного переворота в африканской республике Мали выступил по государственному телевидению, чтобы развеять слухи о том, что его убили.

Капитан Амаду Саного, занявший пост президента вновь образованного Нацкомитета по восстановлению демократии и государственности, осудил массовые грабежи, последовавшие за мятежом, сообщает Би-би-си.

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«Добрый вечер, народ Мали, добрый вечер товарищам по оружию, и добрый вечер, сограждане. Я капитан Саного, собственной персоной. Я здесь, и в полном порядке. Все отлично», - заявил он.

Ранее «Главред» сообщал, что мятеж военных в Мали начался 21 марта. Их недовольство вызвали недостаточно жесткие, как они считают, действия властей на вооруженное восстание племен туарегов.

фото: moscowhouse.net

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