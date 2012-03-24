Жена бизнес-партнера Лазаренко: ГПУ использовала меня как разменную монету

{1-} Гражданка США Изабелла Кириченко, супруга бывшего партнера экс-премьера Павла Лазаренко – Петра Кириченко, пожаловалась на условия своего содержания в киевском СИЗО и заявила, что ее использовали как «разменную монету» украинские прокуроры, которые раньше заявляли о желании допросить ее мужа по подозрению в причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству и финансовым преступлениям.

В начале сентября Изабелла Кириченко, которая эмигрировала из Украины в США 22 года назад, была арестована в Киеве по подозрению в попытке продать одну из киевских квартир своего мужа Петра по поддельным документам, напомнил Kyiv Post.

Изабелла Кириченко говорит, что ее арест на самом деле не имеет ничего общего с продажей квартиры, и что он является попыткой добраться до ее мужа. По ее словам, в украинской Генпрокуратуре хотели добиться показаний ее мужа по делам против Лазаренко и Тимошенко.

«С первой минуты, когда меня задержали, следователи Генеральной прокуратуры стали спрашивать меня о моем муже, потому, что он знает Лазаренко и Тимошенко, что ему нужно ответить на какие-то 400 или 600 вопросов», - рассказала Изабелла Кириченко Kyiv Post в телефонном интервью из Сан-Франциско.

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{2-} Она утверждает, что «была просто разменной монетой» в попытке добраться до ее мужа, и добавляет, что один из прокуроров просил продлить ей срок заключения из-за того, что ее «муж связан с Лазаренко».

57-летняя Изабелла Кириченко, у которой ранее был рак груди, рассказала, что в Лукьяновском СИЗО ее поместили в переполненную камеру, где кроме нее было еще шестеро людей. Из-за этого она две недели спала на матрасе на полу и за время пребывания в следственном изоляторе похудела на 12 кг.

«Две недели я лежала на полу. В это время я очень тяжело заболела, - рассказывает она. - Фактически все это время я не спала».

По ее словам, из-за этого у нее начала болеть спина и поднялась температура. «В это время ночью у меня началось кровотечение изо рта, выпал один зуб», - утверждает она, и добавляет, что тогда медицинский персонал предложил ей только обезболивающий укол.

Ранее «Главред» сообщал, что Изабелла Кириченко была задержана в Киеве 2 сентября прошлого года при попытке продать киевскую квартиру мужа, на которую с 1998 года был наложен арест, якобы используя поддельное постановление Генпрокуратуры о снятии ареста с этой квартиры. Адвокат Кириченко утверждает, что она виновна, и что ее пытался обмануть брокер, подсунувший это поддельное постановление.

Изабелла Кириченко была освобождена из под стражи 15 ноября 2011 года и перед Новым Годом вернулась в США.

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