Клюев превратит СНБО в совет мудрецов

{1-} Недавно назначенный на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрей Клюев заявил об успешном старте модернизации аппарата СНБО и создании экспертного совета, или «совета мудрецов», занимающихся вопросами национальной безопасности.

По мнению Клюева, основополагающими принципами работы СНБО должны стать интеллектуальность, мобильность и открытость, пишет он пишет в своей статье для ZN.UA.

«Непременным условием станет деполитизация этой структуры. Этот принцип позволит в будущем исключить появление в СНБО непрофессиональных людей под влиянием политической конъюнктуры», — отметил он.

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Секретарь СНБО подчеркнул также, что его ведомство планирует привлекать интеллектуальный ресурс, в том числе, и за счет сотрудничества с научными институтами, аналитическими центрами, независимыми экспертами, усиливая, таким образом, коммуникацию между властью и гражданским обществом.

«В этой связи также полезным, как мне кажется, было бы создание Экспертного совета – если хотите, некоего «совета мудрецов» – из наиболее авторитетных бывших секретарей Совбеза, министров иностранных дел, обороны, государственных деятелей, в прошлом успешно занимавшихся решением вопросов национальной безопасности», — заключил Клюев.

Ранее «Главред» сообщал, что, согласно указу Президента Виктора Янковича, СНБО становится центром по борьбе с коррупцией в стране, поскольку коррупция является препятствием для проведения реформ.

А еще Клюев назначен исполнительным секретарем Комитета по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

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