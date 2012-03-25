Милиция: мучители Оксаны Макар - не «мажоры», а полусироты

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Насильники, изувечившие Оксану Макар не то, что не «мажоры», а просто малообеспеченные полусироты, а сама Оксана – «девочка из неблагополучной семьи».

Об этом рассказал начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк в ходе 9-й сессии Николаевского областного совета 23 марта заявил, сообщает УНИАН.

На сессии Парсенюк ознакомил депутатов и журналистов с официальной версией событий, связанных с расследованием дела Макар. В зале присутствовал также и прокурор Николаевской области Владимир Гальцов.

«Я расскажу, а вы сами определитесь – есть мажоры, или нет, – сказал Парсенюк. – Основной фигурант – полусирота. Мать его проживает в селе в Очаковском районе. Он проживал с женой и маленьким ребенком в общежитии в Николаеве. Следующий – также полусирота, у которого есть только мать-библиотекарь. Отец, который работал слесарем, умер в январе этого года. Третий фигурант – действительно, приемный сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистраци, которая уже практически три года на пенсии. Отец – тоже на пенсии. Если судить с точки зрения журналистов, то можно условно одного из них назвать представителем мажоров, остальные – полусироты. Никто из них ранее не был судим, не замешан ни в каких историях. Не были они ни под каким контролем, не требовали усиленного внимания», – заявил Парсенюк.

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Об Оксане Макар начальник УМВД сказал, что ей 18,5 лет, она – жительница поселка Луч Жовтневого района Николаевской области. Девочка – из неблагополучной семьи.

В то же время, Парсенюк отметил, что «каким бы ни был статус пострадавшей, согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, ее права должны быть защищены».

«Для нас в данной ситуации не имеют значения никакие «мажоры», никакие обеспеченные–необеспеченные. Для нас – все равны, и вы будете в этом убеждаться с каждым днем», – пообещал Парсенюк.

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Кроме того, Парсенюк заявил, что никакого предвзятого отношения со стороны следователей не было: «Никакой субъективности в деле не было. Никто не собирался ни «замять» дело, ни «спустить его на тормозах». Если бы была какая-то субъективная заинтересованность или субъективное отношение, обязательно было бы возбуждено уголовное дело. Хотя бы для того, чтобы разобраться в данной ситуации».

Парсенюк назвал также еще одно оправдание для следователей. «Законодательство дает два срока для принятия решения в таких случаях: первый – это три дня, второй – до 10 дней следователь имел право собирать доказательства для того, чтобы принимать решение, установить вину каждого. Дело было возбуждено в тот же день после того, как было установлено, что это – преступление. На сегодняшний день, думаю, все вопросы снять, подозреваемые находятся под стражей».

Как ранее писал Главред, Парсенюк все же признал обоснованными обвинения в непрофессионализме, прозвучавшие от генерального прокурора Виктора Пшонки. «Скажу честно, это так, – сказал Парсенюк. – потому что это попытки следователей, которые работают по первому году. Чтобы было понятно, у нас из 340 следователей по области 126 назначены в прошлом году. Или 37%! Потому есть вопросы и к следственному управлению, и к другим службам, как сделать так, чтобы решения принимались теми, кто имеет достаточный опыт».

«Лично ко мне тоже были вопросы, меня критиковали и предупредили о том, что в неполной мере организовано раскрытие данного преступления», – признался начальник облУМВД.

Напомним, министерство внутренних дел уволило трех своих сотрудников, а прокуратура – двух за недостаточную профессиональность в ходе расследования на первоочередном этапе уголовного дела об избиении, изнасиловании и попытке сжечь девушку в Николаеве.

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