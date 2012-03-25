13 лет назад погиб Вячеслав Чорновил (ФОТО)

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Сегодня исполняется 13 лет со дня смерти Вячеслава Чорновола. Известный политик, глава Народного Руха, яркая харизматичная фигура, один из реальных кандидатов в президенты, погиб 25 марта 1999-го на 5-м километре автотрассы Золотоноша–Борисполь, возвращаясь в Киев из Кировограда. Тайна его гибели не разгадана до сих пор.

По официальной версии, озвученной тогдашним главой МВД Юрием Кравченко, «Тойота», где находились Вячеслав Максимович и его пресс-секретарь Дмитро Понамарчук, на большой скорости столкнулась с КамАЗом, нырнув под уключину его прицепа. Шансов спастись у Чорновила и водителя, помощника-консультанта Евгения Павлова, не было. Понамарчук получил тяжелейшие травмы. Шофер грузовика Владимир Куделя и двое его пассажиров не пострадали.

Это все, что осталось от автомобиля

Дальнейшие события трудно назвать объективным расследованием, сообщает Сегодня.

Дело возбудили по факту ДТП. И следствие придерживалось только этой версии, вопреки тому, что соратники лидера Руха сразу назвали случившееся политическим убийством. В СБУ отрабатывалась параллельная Версию о покушении на жизнь государственного или общественного деятеля, которая отрабатывалась в СБУ, быстро свернули.

Соратники по Руху. Вячеслав Чорновил, Дмитро Понамарчук и Геннадий Удовенко. В день трагедии Пономарчук ехал в одном автомобиле с Вячеславом Максиомвичем, а Удовенко – в следующей машине.

Дело по ДТП тоже велось странно: то открывалось, то прекращалось, то снова возобновлялось. Вещдоки, включая битую «Тойоту», в которой в момент удара почему-то не сработали подушки безопасности, терялись и уничтожались. Вину за аварию пытались списать на водителя Чорновила (годы спустя был посмертно оправдан). Один из пассажиров КамАЗа Шолом скоропостижно скончался от инфаркта — потом оказалось, что его отравили. Были и другие неувязки, странности, игравшие на руку тем, кто хотел предать забвению эту историю.

Как уже писал Главред, только в 2011 году следствие предъявило обвинение водителю КамАЗа Куделе. Сейчас дело рассматривает Бориспольский горрайсуд. Адвокаты считают своего подзащитного неподсудным — истек срок давности. Признанный потерпевшим нардеп Тарас Чорновил просил вернуть дело на дорасследование, но судья удовлетворил просьбу Дмитра Понамарчука о начале слушаний, причем в открытом режиме.

22 марта не стало еще одной потерпевшей – вдовы Вячеслава Чорновила, известной поэтессы Атены Пашко...

В этом году Вячеславу Максимовичу исполнилось бы 75. Но и спустя 13 лет после его смерти мы точно не знаем, было ли это ДТП или заказное политубийство. И пока правда подменяется полуправдой и ложью, мы перед Чорновилом в долгу.

фото: Сегодня

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