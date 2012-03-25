На выборах мэра Обухова в избиркомах работал «спецсостав»

25 марта 2012, 10:25

Перед голосованием по выборам мэра Обухова (Киевская область) 14 кандидатов, представлявших в основном провластные политические силы, снялись с выборов. Однако их представители остались членами избирательной комиссии. Они продолжали считать голоса, подписывать протоколы и даже голосовать за то, чтобы удалять из помещений, где подсчитывали голоса, «неугодных».

За несколько дней до выборов в Обухове 14 кандидатов в мэры с разрывом в один день написали заявления о том, что они снимаются с гонки. Горизбирком оперативно принял постановления об удовлетворении их просьб, сообщает ZN.UA

Среди ушедших с выборов оказались представители разных политических партий: и известных, имеющих представителей в ВР (Народная партия, СПУ, ПППУ, «Сильная Украина», «Єдність», «Единый центр»), и менее влиятельных (ПЗУ, СДПУ(о), Союз левых сил), и малоизвестных («Совесть Украины», Всеукраинская партия народного доверия, партия пенсионеров Украины). После ухода этих кандидатов люди, проведенные с их участием в горизбирком и участковые комиссии, остались.

А вот кандидату в мэры от партии УДАР Анатолию Шафаренко, по утверждению главы областной организации этой партии Олега Великина, не удалось делегировать своих представителей как в горизбирком, так и в состав участковых комиссий. Анатолий Шафаренко заявлял прессе, что из горизбиркома регулярно поступали сигналы, что его, если будет развивать чрезмерную активность, снимут с выборов.

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В разгар избирательной компании Владимира Геращенко (доверенное лицо Шафаренко) вызвали в облуправление УБОП для проведения «профилактической беседы». Защищать своего выдвиженца приезжал лидер партии Виталий Кличко. Но ни приезд авторитетного политика, ни присутствие иностранных наблюдателей не могли повлиять на выборы. Ведь, кроме УДАРа, во время формирования комиссий были проигнорированы предложения и ряда других оппозиционных партий, в частности «Нашей Украины».

Как ранее писал Главред, на выборах в Обухове победил представитель Партии регионов Александр Левченко, набравший 39,5% голосов. Второе место занял Анатолий Шафаренко (21,9%), третьей оказалась выдвиженец «Батьківщини» Анна Старикова (17,8%).

Прежний мэр Обухова Владимир Мельник погиб в результате ДТП 20 октября 2011 года.

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