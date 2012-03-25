В Южной Осетии снова пытаются избрать президента

В самопровозглашенной республике Южная Осетия с 8 утра 25 марта открылись участки для голосования на повторных выборах президента.

На этот раз баллотируются посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев, экс-глава местного КГБ Леонид Тибилов и лидер коммунистов Станислав Кочиев. сообщает Би-би-си.

Мировое сообщество, продолжающее считать Южную Осетию частью международно признанной территории Грузии, отказывает в легитимности выборам президента республики, чью независимость признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Правительство Грузии заявляет, что подобные выборы не могут быть ни честными, ни справедливыми «в условиях иностранной оккупации». В Южной Осетии расквартированы российские войска, российские пограничники охраняют линию демаркации с Грузией, а ходящей в республике валютой является российский рубль.

На повторных выборах зарегистрированы более 40 наблюдателей из-за рубежа. В основном это наблюдатели от стран СНГ.

Напомним, результаты состоявшихся в ноябре 2011 года выборов были отменены после уличных демонстраций и политического кризиса, приведшего к отставке действовавшего президента Эдуарда Кокойты.

Участники осенних выборов – провластный кандидат Анатолий Бибилов и лидер оппозиции Алла Джиоева, оспаривавшие победу друг у друга, – на повторных выборах не выдвинули своих кандидатур.

Глава МЧС Анатолий Бибилов, который ранее считался «фаворитом Москвы», но уступил во втором туре в ноябре Алле Джиоевой, отказался снова бороться за президентский пост, чтобы «дать гражданам возможность уйти от противостояния и в спокойной обстановке сделать свой выбор».

Как ранее писал Главред, выборы, состоявшиеся 27 ноября, по первоначальным данным южнооосетинского Центризбиркома, выиграла оппозиционерка, экс-министр образования Джиоева. Однако команда Бибилова подала жалобу в Верховный суд Южной Осетии, который, согласившись с обвинениями в нарушениях, отменил итоги выборов.

После этого сторонники Аллы Джиоевой, которая не согласилась с решением Верховного суда и объявила себя избранным президентом, заняли центральную площадь Цхинвали. Противостояние властей и оппозиции длилось до тех пор, пока президент Эдуард Кокойты не согласился досрочно покинуть свой пост по итогам переговоров с Джиоевой.

За пять дней до новых выборов подал в отставку генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев. Отставка Хугаева была одним из условий соглашения, достигнутого между Эдуардом Кокойты и Аллой Джиоевой, однако она состоялась спустя несколько месяцев после договоренности.

В начале февраля сторонники Джиоевой планировали провести инаугурацию и объявить ее президентом, однако за несколько часов до назначенного времени политик попала в больницу. Соратники 62-летней Джиоевой заявляли, что она пострадала от спецназа, штурмом взявшего ее штаб. По официальной версии, экс-кандидат в президенты перенесла гипертонический криз.

Новости по теме:

В Южной Осетии наступил «день тишины»

Джиоева после реанимации задумалась об уходе из политики и эммиграции

КГБ Южной Осетии пригрозил арестами наблюдателям Евросоюза

Южная Осетия осталась без прокурора: его отставки требовала оппозиция

Кокойты больше не президент Южной Осетии