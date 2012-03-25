В Москве людей позвали на второй тур президентских выборов (ФОТО)

{1-}
Полиция на юго-западе Москвы ищет неизвестных, позвавших москвичей на второй тур выборов президента России.
Днем 24 марта жители дома 32 на Ленинском проспекте обнаружили, что на специальных досках у каждого подъезда висят объявления с призывом в воскресенье, 25 марта, прийти на избирательный участок в здание РАН, на котором 4 марта голосовал избранный президентом премьер-министр Владимир Путин, и принять участие во втором туре выборов президента РФ.
«Когда полицейские позвонили по указанному телефону якобы избирательного участка, там включился автоответчик, который сообщил «Вас обманули», – цитирует слова своего источника в правоохранительных органах Интерфакс.
Номер оказался мобильным, оформленным на несуществующее лицо, а паспорт, указанный в регистрационном документе, принадлежит жительнице подмосковной Рузы, умершей в 2003 году.
Полицейские сняли все объявления, и разъяснили жителям, что это – дурная шутка, сказал источник. Начат розыск «юмориста». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На других досках объявлений в районе подобных объявлений не появилось.
Как ранее писал Главред, Москва – единственный город, в котором президент Владимир Путин не победил в первом туре, набрав, по официальным данным ЦИК, менее половины голосов избирателей.
фото: profi-forex, Михаил Фишман / Facebook.com
Новости по теме:
Путин готовит для Украины новый союз
На митинге против Путина задержан пингвин-провокатор (ФОТО)
Западные СМИ раскрыли схему вербовки "сторонников" Путина
Путина обвинили в преступлении против Украины – российские СМИ