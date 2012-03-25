В Москве людей позвали на второй тур президентских выборов (ФОТО)

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Полиция на юго-западе Москвы ищет неизвестных, позвавших москвичей на второй тур выборов президента России.

Днем 24 марта жители дома 32 на Ленинском проспекте обнаружили, что на специальных досках у каждого подъезда висят объявления с призывом в воскресенье, 25 марта, прийти на избирательный участок в здание РАН, на котором 4 марта голосовал избранный президентом премьер-министр Владимир Путин, и принять участие во втором туре выборов президента РФ.

«Когда полицейские позвонили по указанному телефону якобы избирательного участка, там включился автоответчик, который сообщил «Вас обманули», – цитирует слова своего источника в правоохранительных органах Интерфакс.

Номер оказался мобильным, оформленным на несуществующее лицо, а паспорт, указанный в регистрационном документе, принадлежит жительнице подмосковной Рузы, умершей в 2003 году.

Полицейские сняли все объявления, и разъяснили жителям, что это – дурная шутка, сказал источник. Начат розыск «юмориста». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На других досках объявлений в районе подобных объявлений не появилось.

Как ранее писал Главред, Москва – единственный город, в котором президент Владимир Путин не победил в первом туре, набрав, по официальным данным ЦИК, менее половины голосов избирателей.

фото: profi-forex, Михаил Фишман / Facebook.com

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