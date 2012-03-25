Афганистан заплатил жертвам бойни в Кандагаре

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Правительство Афганистана выплатило компенсации жертвам кровавой бойни, устроенной в Кандагаре американским сержантом Робертом Бэйлсом.
Родственники погибших получили по $40 тысяч за каждого убитого, раненные – по $10 тысяч, сообщает Би-би-си.
Как ранее писал Главред, В ближайшее время 38-летнему старшему сержанту армии США Роберту Бэйлсу будут предъявлены обвинения в убийстве 17 мирных афганцев в афганской провинции Кандагар, 6 покушениях на убийство, а также в других нарушениях устава.
Сейчас Бэйлс находится в Форте Ливенуорт в штате Канзас. Судить военнослужащего намерены в США, а процесс, скорее всего, будет закрытым. Не исключено, что Бэйлса ожидает смертная казнь, Он содержится в военной тюрьме в США, где пройдет суд.
Некоторые свидетели преступления будут привезены на слушания в Америку, а другие будут участвовать посредством видеосвязи.
фото: кадр vesti.ru
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