Один из николаевских отморозков был скинхедом и вором – СМИ

{1-}

Один из насильников Оксаны Макар – Евгений Краснощек – был скинхедом и всем рассказывал о своих взглядах.

Об этом рассказал Сергей – бармен кафе, в котором 9 марта Оксана Макар познакомилась со своими насильниками, пишет Gazeta.ua.

«У него даже на странице в Facebook были призывы мочить черных. Он не любил негров, азейрбайджанцев, грузинов. Всех называл черными и говорил, что их надо мочить в подворотнях. Он вообще был больной на голову. На первый взгляд вроде нормальный, но как выпьет, жестокий становился», – добавил бармен.

Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

По его словам, Краснощек также хвастался перед друзьями, что обокрал три ювелирных магазина.

«Я сидел со своей девушкой в кафе, когда зашел Евгений. Он охранником в соседнем магазине АТБ работает, иногда заходил в бар, где я работал, так и познакомились. Он подсел к нашему столику. Когда выпил, стал рассказывать, что когда-то в Одессе обокрал три ювелирных магазина. А потом приехал в Николаев на ворованном автомобиле БМВ. Через несколько дней его поймали правоохранители, посадили в КПЗ, но сразу отпустили, потому что не смогли доказать его вины», – добавил Сергей.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Как ранее писал Главред, эксперты считают, что в преступлении николаевских отморозков угадывается почерк так называемых хэдхантеров – входящего в моду движения человеконенавситников. Они называют себя пиплхейтерами (человеконенавистниками), а наиболее одиозные и отмороженные – хедхантерами (охотниками за головами). Эмблема этого движения – окровавленный кастет в лавровом венке. Новое течение сформировалось частью из скинхедов, частью из мажоров. Подобно догхантерам, они общаются на форумах в Интернете. Разница в том, что догхантеры обсуждают, как очистить этот мир от бродячих собак, хедхантеры - от людей: бомжей, наркоманов, алкоголиков и проституток.

Фото: kp.ua

Новости по теме:

Николаевский отморозок был «охотником за головами»

Мучители Оксаны Макар не «мажоры» а полусироты – милиция

Жена николаевского насильника: милиция выбила признания из мужа