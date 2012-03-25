В Северной Корее закончился 100-дневный траур по Ким Чен Иру

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Десятки тысяч людей собрались 25 марта в центре Пхеньяна на мероприятия по случаю окончания 100-дневного траура, объявленного после кончины бывшего главы КНДР Ким Чен Ира.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что сын и «великий преемник» Ким Чен Ира, Ким Чен Ын принял участие в панихиде по отцу вместе с высшими чиновниками страны. Новый северокорейский лидер посетил Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела Ким Чен Ира и его отца – Ким Ир Сена, сообщает Lenta.ru.

В Северной Корее приспущены национальные флаги. В полдень по местному времени по всей стране загудели сирены, после чего жители страны почтили память покойного лидера тремя минутами молчания. «Все учреждения, промышленные предприятия, стройки, крестьянские хозяйства, школы, улицы, деревни и семьи переполнены горем», – говорится в сообщении ЦТАК.

Как ранее писал Главред, Ким Чен Ир, руководивший КНДР с 1994 года, скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа.

Траурные мероприятия в Пхеньяне прошли на фоне обострения отношений КНДР с Южной Кореей и США. В середине апреля Пхеньян планирует запустить в космос спутник в честь 100-летия Ким Ир Сена. По версии американских властей, этот пуск может служить прикрытием для испытания ядерного оружия. Япония сообщила, что собъет спутник, если он приблизится к ее территории.

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