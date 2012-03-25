В Черкассах против депутата-бютовца возбудили дело за хулиганство

25 марта 2012, 13:59

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В отношении депутата Черкасского городского совета от партии «Батьківщина» Николая Булатецкого возбудили уголовное дело по по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Депутат 14 марта участвовал в митинге воинов-интернационалистов, которые требовали отставки мэра. Когда около 400 человек откликнулись на призывы выступающих пройти в служебный кабинет городского головы и направились в помещение, были повреждены стеклянные ограждения и турникеты пропускной системы городского совета. После проведения расчетов сумма ущерба составила более 14 тыс грн, сообщает Интерфакс-Украина.

«В процессе проведения следственным отделом предварительного следствия и после сбора соответствующих доказательств, в том числе с камер видеонаблюдения, выяснилось, что к повреждениям имущества в здании мэрии причастен депутат Черкасского городского совета Николай Булатецкий, в отношении которого прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело, – сообщили в Управлении МВД в Черкасской области.

Прес-служба Черкасского горисполкома сразу после митинга воинов-интернационалистов распространила видео, на котором видно, как Булатецкий портит турникеты, чтобы как можно большее количество людей могло беспрепятственно попасть в мэрию.

Как сообщил руководитель Черкасской областной организации партии «Батьківщина» Анатолий Бондаренко, Николай Булатецкий является руководителем окружной парторганизации «Батьківщини». По его словам, согласно новому уставу ВО «Батьківщина», руководитель окружной партийной организации будет кандидатом в депутаты Верховной Рады и руководителем окружного штаба в городе Черкассы.

Как ранее писал Главред, в партии «Батьківщина» может начаться новый скандал: вслед за Натальей Королевской угроза «вылета» грозит еще нескольким нардепам. Их, правда, в отличие от Королевской, ни в чем не обвиняют — их просто не избрали делегатами партийного съезда, который состоится через неделю.

Как сообщают СМИ, почти 20 нынешних бютовских депутатов «прокатили» во время выборов на областных конференциях. Некоторым, правда, повезло: к примеру, Андрея Шкиля не избрали во Львове, но потом он стал делегатом от винницкой организации. А вот его товарищ по львовскому несчастью Александр Гудыма на данный момент — без мандата. Не избраны на съезд также Олег Билорус, Елена Бондаренко, Павел Костенко, Сергей Мищенко, Ульяна Мостипан, Виктор Таран и другие. Между тем значение этого мандата преувеличить нельзя: делегаты мартовского съезда будут одновременно делегатами съезда в августе, где будут голосовать за партийный список на выборы-2012. То есть отстоять свое место в проходной части они не смогут. 

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